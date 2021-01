Sesso e invaliditГ , le domande giacchГ© non avete il ardimento di convenire

A Lecce un progetto vuole dare opinione alle molte domande e interesse sul questione invaliditГ e sessualitГ

Appena vivono il sesso le persone unitamente disabilitГ ? Tuttavia riescono a farlo sopra passeggino? Si sente diletto? Г€ con l’aggiunta di complesso avere una legame d’amore mentre si ГЁ disabili? Sono soltanto alcune delle interesse – di ordinario inespresse – giacchГ© la soggetto normodotata puГІ occupare: e giacchГ© spesso restano privato di risposta, aumentando almeno quella lontananza ancora culturale frammezzo a chi ha una disabilitГ e chi no. Verso tagliare presente gap durante modo valido: l’politecnico del Salento ha ambasciatore per ambito un piano affinchГ© dГ audace ambito whatsyourprice funziona alle domande – anonime – ossequio a erotismo e handicap: con risposte perchГ© saranno fornite alquanto dai diretti interessati: quanto da professionisti della materia.

Il piano si chiama “Abbattitabù. Genitali, bene e invalidità ? Supera il inibizione e accendi la tua curiosità ”, ed è nato dalla appoggio in mezzo a l’Ufficio supplemento Disabili dell’Ateneo e la ossatura Sovradistrettuale di rieducazione della ASL Lecce (beneficio di perizia Sessuologica alle persone disabili). Si tronco di una controllo in quanto si inserisce per un percorso incamminato da occasione dai coppia Enti, sulla inizio di un adatto registrazione d’intesa, per condonare al fulcro dell’attenzione le persone con invalidità nelle varie dimensioni di indagine, faccenda: età audace e emotività .

LE CASSETTE DELLE DOMANDE – in accumulare le domande ovverosia le rarità di codesto segno, sono state posizionate quattro cassette postali: ben riconoscibili ringraziamento ad una arte grafica ad hoc, vicino quattro punti centro del umanità universitario leccese: l’Ufficio inserimento (fabbricato Parlangeli, piana territorio): la collana interfacoltà (Studium 2000): le segreterie studenti di Palazzo Codacci-Pisanelli e del mania Ecotekne. Le cassette saranno accessibili alle persone insieme menomazione motoria (e conseguentemente posizionate ad altitudine adeguata alle carrozzine): e il testo avrà e la trascrizione sopra braille. In questo momento chiunque: insieme ovvero senza disabilità : potrà nascondere la propria richiesta, meditazione, rarità ossequio al paura della sessualità e affettuosità delle persone disabili.

IL CAMPIONE DI RISPOSTE – a causa di evitare i normali imbarazzi perchГ© l’argomento potrebbe permettere, le domande potranno succedere anonime, invece le risposte: perchГ© verranno pubblicate la anzi settimana di tutti mese sulla scritto Facebook dedicata: saranno fornite cosГ¬ da esperti del Servizio di Consulenza Sessuologica alle persone disabili della Asl Lecce: tuttavia e da ragazzi con inabilitГ : affinchГ© si baseranno sulla loro vicenda. Si tragitto di alcuni studenti universitari disabili perchГ© stanno seguendo un cammino di “peer educator”. “con vago si parla moderatamente di affettuositГ e sessualità – dice Serena abbondante verso appellativo degli studenti “peer educator” – eppure di capacitГ affettiva e sessualitГ dei disabili non si parla preciso. Corrente proponimento intende distruggere presente divieto, annotazione: e noi ci stiamo mettendo la lato. Ci rivolgiamo verso tutti, ed alle persone non disabili giacchГ© vogliono portare maggiori informazioni. Le risposte con l’aggiunta di tecniche saranno date per ausilio con gli operatori della ASL, di esperienze di cintura parleremo noi”.

LA RAGIONAMENTO AI RAGAZZI – Il piano “Abbattitabù” proseguirà mediante incontri tematici: proiezioni di film e altre impresa affinché saranno organizzate anche mediante accompagnamento alle sollecitazioni che emergeranno dalle letteratura cosicché arriveranno, fa conoscere il responsabile della disposizione Sovradistrettuale di Riabilitazione della ASL Lecce: Antonio Antonaci: il che razza di dichiara: “Ci occupiamo da anni di presente questione: tuttavia ci stiamo muovendo attraverso farlo mediante metodo oltre a strutturata. Durante corrente è quantità potente la ausilio mediante l’Università : verso spuntare allo scoperto ringraziamento e alla partecipazione attiva degli studenti. Spesso contro queste tematiche prevale la panico e la riguardo: attaccare questi temi è invece un profitto cosicché permette a tutti noi di riconoscere oltre a da vicino il umanità della disabilità ”.

(Il logo dell’iniziativa: in questo momento riprodotto: è governo realizzato per avvertenza dell’Ateneo e della designer Valentina D’Andrea di Fantadesign)