Le relazioni ai tempi di Tinder? Cortocircuitate e verso buon traffico

“Sono relazioni cortocircuitate perche’ rapidissime nel loro instaurarsi, nel consumarsi e nel ripiegarsi. L’immagine migliore e’ adatto un cortocircuito unitamente una bella passione. Sono per buon fiera- spiega Cantelmi- perche’ non richiedono un debito complessivo: non e’ autorevole convenire complesso per una vincolo”.

– codesto arringa puo’ avere luogo grande a tutta la tecnologia? “Si’. Ci sono pero’ delle piccole differenze- precisa l’esperto- Facebook o Instagram sono per grandi vanitosi narcisisti, laddove le altre App attraverso persone perchГ© sessualizzano ed erotizzano quantitГ . Inaspettatamente perchГ© il romanticismo si trasforma in un amore di sГ© da pavone o con una miglioramento alquanto erotica. Sono applicazioni simili a militarycupid conclusione coppia le tendenze: da un aspetto l’erotismo e dall’altro il narcisismo”.

– I social rete di emittenti amplificano quindi la propensione al autocompiacimento? “L’obiettivo di chi utilizza strumenti maniera Facebook, Instragram oppure Twitter e’ acquisire il intesa degli gente utenti obliquamente ‘like’, condivisioni e gruppo di ‘seguaci’. Alla ricognizione di popolarita’, la energia raccontata riguardo a internet numeroso non corrisponde per quella reale- continua il terapeuta- perche’ deviazione da una assortimento delle scatto migliori e dalla ingaggio di commenti che non ci appartengono proprio. Il effetto? Piu’ ci concentriamo circa modo rappresentarci, piu’ ci allontaniamo da noi stessi”.

– che si trasformano i sentimenti? “compiutamente quegli cosicchГ© era il sentimento, il sentire, quest’oggi non va oltre la miccia di innesco. Il affetto e’ coartato nella porzione sigla e finisce attraverso convergere mediante l’attrazione, l’erotismo, il narcisismo, l’emotivismo e il opportunitГ di esaminare emozioni forti”.

– Г€ livellato attraverso adulti e adolescenti? “E’ molto piu’ febbrile a causa di gli adulti 40enni e 50enni- fa intendersi lo psicanalista- e’ la origine piu’ colpita, giacchГ© attualmente chiamiamo adultescenti. Basta guardare i profili Facebook delle mamme, cosicchГ© sono piu’ competitivi di quelli delle loro figlie. I nostri adolescenti, in non molti modo, cercano ora di presumere nell’amore”.

– che varia il opinione di intimita’? “considerazione agli incontri lineamenti per lineamenti, quelli virtuali favoriscono il confronto verso tematiche e informazioni personali in quanto un epoca venivano condivise solo con le persone piu’ care. Corrente- sottolinea lo psicoterapeuta- demolisce il direzione di intimita’ e abbatte assai con velocitГ le barriere”.

– attualmente viviamo in una civilta’ dell’immagine, e’ piuttosto un voyeurismo in quanto sta trasformando le relazioni? “rievocazione un episodio giacchГ© si e’ verificato negli Stati Uniti: due persone si sono sposate al iniziale convegno in campo aeronautico dopo essersi conosciute e piaciute circa Instagram, e la cameriera ha ed tre figli. Sembra una esagerazione ma e’ il segno dei tempi. Perche’ mi piace una persona?- chiede Cantelmi- apertamente perche’ accresce il mio vanitГ , ecco perche’ puo’ bastare una rappresentazione. Nell’immagine ci vedo e ci metto isolato me proprio, l’altro mi interessa realmente moderatamente. Queste App rapidissime unitamente cui le persone si incontrano e consumano i loro rapporti lascia intendere corrente notizia. Secondo me, oggidГ¬, le persone sono piu’ sole. Hanno indubbiamente piu’ rapporti, frequentano molta stirpe, c’e’ piu’ sessualita’, piu’ eros, tuttavia il tema capitale dei social e’ l’estrema solitudine mezzo conclusione finale”.

– La tecnologia, piuttosto di capitare singolo congegno che ci aiuta, ci danneggia ineluttabilmente? “La tecnologia e’ una cotta mediante questo circostanza- afferma il direttore dell’Istituto di cura cognitivo interpersonale- e appena tutte le sbornie speriamo finisca veloce e possa abitare usata nel sistema giusto”.

– L’amore digitale in fin dei conti non esiste? “La tecnomediazione dell’amore, mezzo quella dell’amicizia, impoverisce l’umano e rende nondimeno fuorchГ© benevolo cio’ perchГ© e’ affabile. Dal mio base di visione la effetto chiusa e’ un incremento della lontananza. Vedo persone giacchГ© verso 50 anni recuperano vecchi relazione adolescenziali, hanno sbornie, mettono in alterco tanti aspetti della loro vita- racconta il medico- poi pero’ vengono a mendicare affezione. Sono distrutti e soli”.

– che combattere questa deriva? “credenza affinchГ© il indigenza di incrociare l’altro per atteggiamento spontaneo come irriducibile. Questo desiderio riemergera’ e le persone con alcuni maniera ritroveranno la volontГ di incontrarsi realmente”.

– oggigiorno si impone una notizia richiesta: e’ piu’ autentico il fianco Facebook ovverosia la persona stessa? “C’e’ una perseverante mescolanza sul ‘Chi sono io’. Inizialmente ovvero indi dovremo accordare una sentenza a questo ‘Chi sono io’ e laddove accadra’, si verifichera’ un mutamento nella nostra societa’. Il soltanto porsi questa ricorso inneschera’ il funzionamento a causa di rincarare la pendenza- conclude Cantelmi- presente non vuol sostenere pero’ lasciare alla tecnologia, cosicchГ© e’ prestigioso e non va demonizzata”.