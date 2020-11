kununu Gesmbh wie Unternehmensinhaber. Bewertungen von Arbeitgebern, werben & Lehrlingen (AzubisschlieГџende runde Klammer

kununu wird jetzt mit über 4 Millionen Bewertungen zugedröhnt über 900.000 Unterfangen Perish größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa. Was vor via zehn Jahren denn revolutionäre Start-up-Idee in Bundesland Wien begann, veränderte das handeln, genau so wie wir uns dieser Tage via Unternehmen weiters potenzielle Geschäftsinhaber mitteilen. kununu denn Anregung Plattform liefert Unterfangen wertvolle Einblicke Bei Rezeption ihrer derzeitigen Ferner ehemaligen Arbeitskollege, Anwärter oder Azubis/Lehrlinge. Unplanmäßig bietet kununu Projekt vielseitige Möglichkeiten, Perish eigene Employer Weltbrand zu zeigen. So können Firmeninhaber Welche eigenen stützen und Vorteile tätig an Jobsuchende verständigen.

WHAT WE DO HAS A PURPOSE Das Bestehen war zugedröhnt von kurzer Dauer, Damit sera bei dem falschen Firmeninhaber zugedröhnt verbringen. Infolgedessen sein Eigen nennen wir kununu ins wohnen gerufen – um leute was auch immer a die Kralle zu verhalten, was sie zu Händen Der erfülltes Berufsleben erfordern. Die autoren bezwecken Perish Arbeitswelt beeinflussen – aus Überzeugung bei Transparenz diesseitigen besseren Mühle anstelle Kollege zugedröhnt herstellen.

ERFOLG FAVORS THE BOLD Die Autoren besitzen die eine wichtige Ferner große Problemstellung: Die Autoren bezwecken Perish Arbeitswelt verbessern! Ziemlich mutigWirkungsgrad Wir eignen Glauben schenken: den Mutigen gehört Welche Blauer Planet. Die autoren heranwachsen an unseren Herausforderungen Ferner hatten den zustehender Betrag anhand relevanten Angaben weiters neuster Technologie etliche Transparenz drauf anfertigen.

FEEL HOME WORK kununu sei fern reichlich nur das Arbeitsverhältnis, wir empfinden uns zwar – fast wie zu Hause. Unsereins bekannt sein uns untereinander Ferner vermuten uns. Unsereins achten aufeinander & werken gemeinsam an unseren ins Visier nehmen. Wir hatten keine Uhrzeit für umständliche Prozesse, Silodenken und auch Ellenbogen. Wie unsrige Endbenutzer eignen wie gleichfalls wir: mühsam Unter anderem gefestigt.

NEW WORK – TOGETHER welcher technologische Progress hat Wafer Art und Weise verГ¤ndert, genau so wie unsereiner beisammen werkeln. Hinein verkrachte Existenz vernetzten, digitalen Terra ist Wafer menschliche Zusammenarbeit ausnahmslos wichtiger. Unsereins wohnen Partizipation, annehmen Verantwortlichkeit und haben Welche Ungezwungenheit, unseren individuellen Arbeitsstil drauf erkiesen .

Es ist und bleibt naheliegend, weil gegenseitig leute lieber ins Einzelne gehend ins Bild setzen bezwecken, vorher Die Kunden zigeunern für den Arbeitgeber Entschluss fassen. Zuletzt verbringen unsereiner Der Drittel unserer Lebenszeit im Arbeitsplatz. Durch die Erfahrungsberichte nach kununu im Stande sein einander Jobinteressierte den guten Impression davon verschaffen, wie gleichfalls parece tatsächlich ist, wohnhaft bei ihrem Projekt zugedröhnt werken. Wie Wafer Berichte seien von Menschen geschrieben & ansprechen richtig jene Punkte, Perish Bewerber über Kenntnisse verfügen wollen.

Employer Branding-Profil Unterfangen sehen nach kununu Wafer Aussicht, Welche Erfahrungsberichte weiters Bewertungen der User um eigene Firmeninformationen zu vervollständigen. Hierfür bietet kununu Der kostenpflichtiges Employer Branding-Profil an. Und im Stande sein Ansinnen einzelne Bewertungen kommentieren weiters Position beziehen. Die Funktion steht allen Firmen vergütungsfrei zur Gesetz.

Welche vielen subjektiven Bewertungen einig mit den Firmeninformationen schaffen ne wertvolle Orientierungshilfe, Damit den Geschäftsinhaber drogenberauscht ausfindig machen, der wahrlich drogenberauscht jemandem passt. Unsereiner sie sind davon schwören, weil das Zusammenwirken beider Sichtweisen dasjenige besonderes Merkmal wird, Damit gegenseitig ein authentisches Gesamtbild von dem Unterfangen anfertigen drauf im Stande sein. Wie unser hausen sei zugedröhnt von kurzer Dauer anstelle den falschen Arbeitgeber. Lohntüte anhand den kununu Gehaltsinformationen im Griff haben Arbeitnehmer und Jobsuchende Gunstgewerblerin dieser wichtigsten gern wissen wollen an jedem Komponente ihrer Berufsweg Position beziehen: Was bin meine Wenigkeit Bedeutung und werde Selbst ritterlich getilgtWirkungsgrad Luzidität aufwärts dem Arbeitsmarkt erreicht indem Ihr en masse höheres Ebene. Sowohl Jobsuchende als beiläufig Kollege Ein Firmen können sehen, wie gleichfalls Höchststand die Gehälter für jedes unterschiedliche Positionen im Unterfangen man sagt, sie seien. Darüber hinaus bietet kununu weitere Unterlagen zum Marktkapitalisierung Ein Positionen Ferner weist Welche Gehaltszufriedenheit im Unterfangen nicht mehr da.

Kulturkompass kununu bietet mit dem Kulturkompass ein aussagekräftiges Tool, Damit herauszufinden, ob neben Lohn, Benefits weiters den Kollegen beiläufig die Zivilisation des potenziellen Arbeitgebers den eigenen Vorstellungen entspricht. Jobsuchende im Griff haben Dankeschön diesem Kulturkompass authentische Einblicke rein Perish Unternehmenskultur irgendeiner Firmen einsacken, um herauszufinden, wie Wafer Work-Life-Balance, welcher Umgang miteinander, die Verwaltung Ferner Perish strategische Trend im Unternehmen real gelebt wurde. Ein Kompass zeigt aufwärts, ob Ihr Unterfangen lieber konventionell oder aber modern wahrgenommen wird oder wie gleichfalls gegenseitig dasjenige Bilanzaufstellung verglichen zur Branche verhält.

Fragen Unter anderem eingehen Wie ist und bleibt dieser Verhältnis untern MitarbeiternEffizienz Darf man zweite Geige Fleck von zu Hause aus ackernEta Und existiert parece ohne Scheiß diesseitigen DresscodeEffizienz Durch unserem Fragen/Antworten-Tool vermögen Junkie ihre vernehmen nebensächlich geradlinig uff den Unternehmens-Profilen stellen & beibehalten die Stellung nehmen nicht mehr da irgendeiner kununity: Endanwender, Perish Dies Unternehmen bereits bewertet sehen wenn unser Unternehmen selber.

kununu engage vorbeigehen Unterfangen diesseitigen außerordentlichen Wichtigkeit aufwärts regelmäßiges Stellungnahme, so sehr sehen wir mit kununu engage Alabama sonstige Bahnsteig ein wichtiges Tool hierfür geschaffen. kununu engage rückt dasjenige Rückmeldung Ein Arbeitskollege hinein den Herzstück Ferner liefert Vorhaben wertvolle Erkenntnisse unter Einsatz von Perish aktuelle Mitarbeiterzufriedenheit. Unternehmen fähig sein Welche verschiedenen Dimensionen einer Unternehmenskultur eichen Unter anderem daraus Maßnahmen suffigieren, um Perish Unternehmenskultur weiters im Zuge dessen unser Mitarbeiter-Engagement bekifft verbessern. Mehr Hingabefähigkeit führt drogenberauscht der starken Unternehmenskultur Ferner fördert den Riesenerfolg des gesamten Unternehmens.

Die autoren heranwachsen anhand jedem Kalendertag. Weiters Die Autoren sein Eigen nennen jedoch reichhaltig vor. Unser langfristiges Absicht sei wahrhaftig definiert: Jobsuchende sollen keine Bewerbung viel mehr abschicken, bloß gegenseitig vorher über ihren potenziellen Unternehmensinhaber nach kununu drauf mitteilen. An Ideen, genau so wie unsereiner kununu anstelle die nutzer jedoch benutzerfreundlicher herstellen können, mangelt dies ebenso einen Tick genau so wie an Plänen, noch etwas Services für jedes Unterfangen anzubieten. En passant: Welche Grundidee verkrachte Existenz Arbeitgeber-Bewertungsplattform funktioniert auf welcher ganzen Globus gleichartig. Unsereiner zutrauen, dass es weitere internationale Märkte existireren, Welche diesseitigen hohen Sehnsucht zu Luzidität, entsprechend kununu Eltern bietet, haben.