Г€ assai poco uscito in Italia il insigne esame di Margo Jefferson aggiornato da una mutamento dolorosa preambolo.

Il elenco Su Michael Jackson di Margo Jefferson, uscito a causa di la avanti avvicendamento nel 2006 negli Stati Uniti, è ciascuno università attraente sul subdolo, sull’industria e gli effetti della celebrità , sulla disputa della tipo e del genere con America. È e un’indagine complessa circa avvenimento può voler dichiarare, da sostenitore, voler bene la impiego di un artefice e nello proprio opportunità darsi da fare per smontarne l’immagine pubblica a causa di trovare fatto nasconde.

«Ho di continuo prediletto Michael Jackson», ha massima Jefferson – scrittrice e opinione premiata unitamente il Pulitzer e il National Book Critics Circle Award – sopra un’intervista del 2018, rispondendo alla istanza circa motivo narrare un celebrità del che tipo di si pensava di istruzione in passato tutto. La diversità è affinché Jefferson aveva vecchio i confini di un lavoro biografico o arduo in avviare un passeggiata angoscioso e desiderante nell’universo claustrofobico del sottomesso diletto: «Pensiamo alla sua pensiero appena verso una abitazione degli specchi e diamo un’occhiata ad alcuni degli oggetti esposti: P.T. Barnum, il iniziatore del ancora popolare vista sulla aspetto della terreno e un retto del magia e dell’imbroglio; Walt Disney, l’uomo che ha deformato il complesso immaginario-tecnologico più gagliardo del umanità ; Peter Pan…», scrive all’inizio del tomo.

Jefferson non poteva sicuro misconoscere le vicende giudiziarie di Jackson. Le racconta nell’ultimo riunione intitolato «Il processo», bensì il affatto di spettacolo epoca ora assai accanto verso colui dell’artista: «Ci penserei per mezzo di oltre a concentrazione oggi», ha adagio nel 2018, «specialmente nel trama del #MeToo, facendo i conti unitamente le asimmetrie del pensato maltrattamento sessuale». Nel tomo aveva mostrato Jackson che una caduto braccata dal lampeggiamento delle ritratto segnaletiche: «Ha l’aspetto smunto di una drag queen stordita dalla planetromeo luce consueto. Realizzabile perché personalità gli abbia strappato le sopracciglia alla Joan Crawford fino per dargli quella concavità mano sinistra e perché gliele abbia lasciate dunque? Però colui è un fiuto vero? Sulla pelle pallida il rossetto corallo ha un’aria ruvida e scadente».

Il cantautore sarebbe morto tre anni posteriormente l’uscita del esame. Mediante qualche modo Jefferson si periodo augurata perché attuale volesse manifestare un’assoluzione definitiva: «Speravo perché la trapasso avrebbe ristabilito la sua estensione di artista». Tuttavia alle spalle non molti dodici mesi di oblio, nel gennaio 2019 al Sundance viene proiettato Leaving Neverland, il lungometraggio di Dan Reed mediante cui Wade Robson e Jimmy Safechuck descrivono nei dettagli gli abusi.

Verso presente questione Margo Jefferson riprende riguardo a Michael Jackson e scrive una originalità lunga introduzione, che esce a causa di la davanti acrobazia in situazione della inizialmente edizione italiana del volume per avvertenza di 66th and 2dn, insieme interpretazione di Sara Antonelli: «sopra Leaving Neverland, un documentario dai toni pacati e tuttavia tremendo, coppia uomini di trent’anni si mettono davanti verso una cinepresa e descrivono gli anni della loro primi anni, mentre hanno prodotto sessualità unitamente Michael Jackson», scrive Jefferson nelle pagine nuove del libro. «Usano questa atto piatta, “fare sesso”, e lo farò anch’io», aggiunge.

Michael Jackson (1958-2009) saluta all’epoca di le riprese del videoclip musicale di ‘Bad,’ destinato da Martin Scorcese, New York, 1987 (scatto di Vinnie Zuffante/Hulton Archive/Getty Images)

Una delle domande piuttosto insistenti in quanto vengono fuori con l’uscita di Leaving Neverland riguarda il argomento di come curare l’arte di una soggetto in quanto si è rivelata violenta nella vitalità privata. Verso quanto pare, non esiste una battuta semplice: «Quando per imporsi, o per denigrare un’opera, sono i materiali oscuri della cintura, dovremmo sbarazzarcene? Incertezza approvazione, ciononostante dovremmo ed lottare verso quelle parti che riteniamo significative».

In Margo Jefferson la revisione è una soluzione falso e insufficiente: «Alcuni sostengono di aver privazione di cancellare Michael Jackson, di abbandonare se non altro attraverso un po’ di ascoltarlo e guardarlo», scrive. «Nell’aria c’è e il tentativo di eliminarlo dalla Rock and Roll ingresso of Fame. Dato che la stessa livello fosse applicata a tutti i casi di sfruttamento sessuale e di oppressione, la vestibolo of ambizione – accordo a molti dei suoi membri maschi e spavaldamente eterosessuali – ne uscirebbe decimata».

C’è da manifestare cosicché alle vittime, prima dell’esplosione del avvenimento Weinstein nel 2017, non si faceva caso. Michael Jackson aveva nondimeno attuato una strategia precisa, da rapace ascoso sopra inondazione aspetto. Si sapeva insieme della sua amicizia per mezzo di i ragazzini; eliminato il sessualità , cosicché accadeva posteriore porte chiuse per fondo a corridoi unitamente i pavimenti allarmati. Per pensarci attualmente è incredibile giacché l’abbia sugo liscia. Nei reportage di Maureen Orth, perché aveva lavorato al caso dall’inizio, c’è complesso: «Nell’agosto del 1993 ero sopra spiaggia per Nantucket quando mi è arrivata verso giacché Graydon Carter, il superiore di Vanity Fair, mi stava cercando: Michael Jackson epoca a fatica condizione denunciato di molestie sessuali da un ragazzino di 13 anni», scrive sopra un pezzo del 2009.

Il primo marzo di quest’anno Orth ha annotazione attraverso Vanity Fair Usa un estraneo passo intitolato “Dieci fatti incontrovertibili sulle accuse di abusi sessuali a Michael Jackson”: В«Molti dettagli di tutti avvenimento sono identiciВ», scrive. В«La intento sui figli di famiglie complicate, l’abilitГ nel coltivarseli, i regali, la adescamento, le Jacuzzi, le prassi degli incontri sessuali, la angoscia e le minacce circa fatto sarebbe caso nel caso che avessero raccontato verso uno fatto aveva fatto Jackson. Addirittura il loro permesso ha scorta uno schema parallelo: all’avvicinarsi della adolescenza, dicono Robson e Safechuck nel documentario, erano stati allontanati e sostituiti da un bimbo con l’aggiunta di giovaneВ».

Nell’introduzione verso circa Michael Jackson Margo Jefferson affronta, tra le altre cose, l’ambivalenza dei sentimenti di un ragazzino sedotto e dimenticato dal particolare modello: «Quando diventa grande altrimenti abbondante espiato in abitare attraente, il favorito viene sostituito. Significa cosicché è libero? No, non emotivamente. La sbaglio, il conoscenza di abbandono, la rimpianto, la panico, il aspirazione, il nausea: gli sono in precedenza accanto, pronti a accrescersi unità per lui».