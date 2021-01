Facebook, proteggere i dati personali? Cancellarsi non ГЁ idoneo

ROMA – Lo cattivo esempio affinché ha travolto Facebook ha licenzioso molti utenti verso chiedersi nel caso che, in riparare i dati personali, fosse il casualità di dividere la affanno e allacciare l’account. Ciononostante potrebbe non essere idoneo, sul web ciononostante c’è la potere di risiedere rintracciati.

Facebook utilizza parti di legge, cosicché includono tag, pixel e cookie, durante raccogliere informazioni e eleggere un contorno digitale di una soggetto, di nuovo nel caso che non ha un account. Consente inoltre per migliaia di “app vampiro” di terze parti di unirsi al social rete informatica e levare i dati degli utenti. Molti scelgono di allontanare manualmente le autorizzazioni anteriormente concesse alle singole appcomme un sviluppo perché richiede quantità tempo e non è onesto qualora ciò consentirà loro di riprendere dati già condivisi passaggio terze parti.

Ciò significa in quanto le app di terze parti potrebbero occupare adesso dati sufficienti a causa di fare un fianco digitale di un fruitore, ancora mentre si smette di utilizzarle. Il CEO Mark Zuckerberg ha ammesso che Facebook “ha commesso degli errori” perché hanno portato alle accuse nei confronti della organizzazione di aver gestito colpa i dati degli utenti.

La comunità utilizza una strategia pubblicitaria “Facebook Audience rete di emittenti” durante caldeggiare annunci agli utenti mirati. I brand, perciò, possono mettere sulla via messaggi di commercializzazione per sostegno agli interessi, ancora qualora non si è sul messo, contatto app di altre istituzione e trasportabile websites.

Possono accumulare informazioni cosicché vanno dall’indirizzo IP ai siti web perché una tale ha visitato, il epoca che ha passato sopra un collocato web e durante quale serie sono state visitate le pagine. Facebook può prendere queste informazioni a causa di abbozzare le laboriosità contro diversi siti web, acquisendo informazioni sulla atteggiamento, fascia d’età , genitali e interessi.

Al momento del conveniente promozione nel 2014, la organizzazione pubblicizzò Facebook Audience rete di emittenti come la “potenza degli annunci di Facebook, al di esteriormente di Facebook”. Eppure non è l’unica per occupare propaganda mirata e molti, fra cui Google e Apple, affermano di farlo per proteggere giacché i messaggi commerciali per cui si è esposti online siano pertinenti.

Collegando il spaccato Facebook alle app di plug-in di terze parti presenti sul social rete informatica, molte delle quali provengono dalle stesse aziende affinché idolatra verso promozione mirata, di ordinario si concede loro l’autorizzazione ad accedere ai dati personali: popolarità , aspetto del fianco, scatto di copertina, qualità , reti, popolarità utente e ID utente.

Alcuni temono cosicché ciò possa accludere e prossimo dettagli, ad ipotesi l’indirizzo IP e altre informazioni identificative che possono avere luogo utilizzate durante aprire le solerzia online. Da dunque, Facebook ha modificato la policy affinché consentiva alle app di terze parti di accedere ai dati degli amici. Alcune delle app ancora note, affinché possono avere luogo connesse al contorno, includono quelle di siti popolari mezzo Amazon, Buzzfeed, Expedia, Etsy e Tinder.

Ritaglio di ciò giacché rende datingmentor.org/it/little-people-meet-review/ Facebook e Google simile preziosi è affinché supervisionano un’enorme mucchio di dati degli utenti, di abile vantaggio a causa di i marchi

Per gli inserzionisti, vuol dire ricevere maggiori probabilità di raggiungere una duro provvigione di clic sugli annunci, aumentando l’efficacia delle loro campagne però attraverso gli utenti, significa piuttosto rinunciare a informazioni personali su una campo di fonti sconosciute.

Durante schivare in quanto i socio pubblicitari di Facebook seguano l’utente invece naviga in Internet sul telefono o computer, possono abitare adottate una sequenza di misure attraverso le impostazioni del software sul dispositivo ovverosia contattando organizzazioni non governative in quanto applicano pratiche durante argomento di privacy.

Quando si tronco di app sfruttatore, sgombrare le autorizzazioni ГЁ il modo oltre a attivo per far sГ¬ che non siano con l’aggiunta di durante classe di accogliere informazioni, anche dato che richiede tanto tempo. Di nuovo chiudendo l’account Facebook, ci sono al momento delle opzioni in scoprire quali dati, dato che ce ne sono, siano ora durante podere di terze parti e desiderare che vengano eliminati; puГІ comportare tanto periodo, giacchГ© ГЁ ovvio contattarle.

In chi possiede un iPhone o un iPad, i passaggi verso uccidere annunci mirati sono relativamente semplici. Succedere circa Impostazioni, cliccare verso Privacy, scorrere richiamo il basso verso cliccare verso promozione. Designare di dare la destinazione “Limit Ad Tracking”, Limita il tracciamento degli annunci, significa perché gli inserzionisti possono conservare sommario del contegno di viaggio assegnando al macchina un numero identificativo che ha un solo significato ovverosia un identificatore verso la promozione.

Mentre l’opzione è attiva, il apparecchio verrà rappresentato modo. A sua acrobazia, sarà piuttosto faticoso attraverso le aziende pubblicitarie monitorizzare il abito di trasporto. Verso chi possiede un telefono ovverosia un tablet Android, il sviluppo è alquanto similare. Ampliare Impostazioni, partire contro Accounts and Sync, vagliare Google, dunque Annunci e infine separare “‘Opt Out of Interest Based Ads”, Disattiva annunci basati sopra interessi.

Per quanto riguarda le modifiche del browser: se si sta navigando sopra Internet su Google Chrome, andare su”Impostazioni” nel menu verso comparsa per conservazione, cliccare contro “Mostra impostazioni avanzate”, così selezionare Privacy. Da ultimo, cliccare riguardo a “Invia una domanda di non tracciabilità sul guadagno di navigazione”, opzioni similari sono disponibili su altri browser inserito Safari di Apple.