Comment ne pas gГўcher un premier rendez-vous!

Vous avez 90 secondes pour faire une impression; il vaut mieux vous montrer Г votre avantage par une tenue vestimentaire appropriГ©e. Votre image doit correspondre Г ce que vous dites, ce que vous faites et ce qui vous reprГ©sente. Passer inaperГ§u, c’est mourir un peu! Il y a un langage du vГЄtement. apprenez-le!

Trouvez votre style

Trouvez-vous un style, c’est primordial! Si vous ГЄtes une belle personne physiquement et que vous inspirez le pГ©chГ©, un simple chemisier blanc et une paire de jeans avec des belles chaussures et le tour est jouГ©.

Par contre, si vous ГЄtes conscient de qui vous ГЄtes, et que vous savez d’emblГ©e que vous devez y mettre un peu plus de recherche et de temps, osez d’audace. Faites l’effort et rappelez-vous que l’Г©lГ©gance, tout comme la sГ©duction, est beaucoup plus visible lorsqu’elle n’est pas voyante.

Ce que vous ressentez dans vos vГЄtements est aussi important que ce que vous dГ©gagez dans vos vГЄtements.

Quand vous vous sentez bien dans vos vГЄtements, vous transcendez. Vous allez attirer les regards, les gens et allez offrir une bonne performance. Attention Г vos mains; les hommes regardent les mains des femmes, des ongles bien manucurГ©s, les vГґtres de prГ©fГ©rence, attirent le regard.

Votre odeur.

Votre odeur peut dГ©terminer s’il y aura une suite. Le parfum est agrГ©able, mais toujours se rappeler que la modГ©ration a bien meilleur goГ»t. Si vous ГЄtes fumeur, vous vous devez d’ГЄtre plus vigilant, vos cheveux, vos vГЄtements peuvent dГ©gager une forte odeur qui est vraiment dГ©sagrГ©able. Attention Г votre haleine, surtout si vous venez d’ingurgiter un cafГ©, je ne connais pas plus dГ©sagrГ©able odeur que celle de la nicotine et de la cafГ©ine. De toute faГ§on, si vous ГЄtes fumeurs (ses), dites-le d’emblГ©e, que Г§a plaise ou non!

L’attitude

Soyez positifs lors d’un premier rendez-vous; tout est question d’attitude. Si votre verre est toujours Г moitiГ© vide, vos chances de sГ©duire sont trГЁs limitГ©es. Je n’ai jamais rencontrГ© une personne nГ©gative qui soit sГ©duisante. Optez plutГґt pour un Г©tat d’esprit qui vous rend sympathique.

Voyez la personne face Г vous comme un cadeau et essayez de vivre le moment prГ©sent, mГЄme si, au premier coup d’oeil, elle n’est pas votre genre. Le pire qui puisse arriver est que vous dГ©veloppiez une trГЁs belle amitiГ©. Il est trГЁs prГ©cieux de se faire de nouveaux amis et le Web est un merveilleux monde pour rencontrer des gens partout Г travers la planГЁte. Attention Г votre posture. Le dos courbГ© nous donne dix ans de plus et rГ©vГЁle un manque de confiance en soi.

IntГ©rГЄt

Soyez Г l’Г©coute de l’autre, posez des questions, regarde-le dans les yeux, sans l’intimider, et fuyez les gГ©nГ©ralitГ©s excessives sur l’autre sexe. Il est dГ©conseillГ© de parler en mal de vos ex. mГЄme si vous en avez envie. Il est aussi mal vu de regarder Г gauche et Г droite de vous ou encore de flirter avec d’autres autour.

Si vous ГЄtes un homme et que vous regardez une femme, attention de ne pas la voir comme un objet sexuel. Cette derniГЁre va le ressentir tout de suite et croyez-moi, il ne s’agit pas d’un compliment.

Posez-lui des questions et montrez-vous intГ©ressГ©. Plus on Г©coute, plus les gens disent de nous que nous sommes intelligents. En laissant parler l’autre, vous le ou la valorisez et votre conversation a plus de chance d’ГЄtre marquante. Г‰vitez le monologue sur votre passГ© ou mГЄme votre futur; le monologue est ennuyeux, le monologue endort. Il vaut mieux chercher des points communs. SГ©duire, c’est communiquer, Г©changer. Recherchez vos points communs, dialoguez avec l’autre et partagez vos idГ©es, intГ©ressez-vous Г l’autre. Г‰vitez surtout de trop vous vanter. Alors lГ , pour faire fuir quelqu’un, Г§a ne manque pas!

HonnГЄtetГ©

Profitez-en pour parler d’un de vos dГ©fauts mineurs; sГ©duire par ses imperfections peut ГЄtre trГЁs amusant. Avant, j’Г©tais prГ©tentieuse me disait une amie, maintenant, je suis parfaite. La perfection n’est pas ce de monde, mais plusieurs se voient parfaits (es). Cela fait fuir! Il est tellement plus naturel et charmant d’avouer quelques dГ©fauts. Vous ГЄtes distrait, vous n’ГЄtes pas Г l’aise devant un parfait inconnu, surtout si ce dernier vous impressionne, pourquoi ne pas le dire?

Ne jouez pas de jeux, ne donnez pas une fausse image de vous. TГґt ou tard cela remontera Г la surface. Je parle ici de dГ©fauts mineurs, on s’entend bien! La timiditГ© limite souvent sa vie sociale, nous empГЄche d’obtenir ce qu’on veut dans la vie et bien sГ»r peut nuire dans le processus de sГ©duction envers les hommes comme envers les femmes.

Timide?

Vous ГЄtes du genre timide? Pourquoi ne pas le dire? La personne en face de vous peut trouver cela tout Г fait charmant. La timiditГ© handicape hommes et femmes. Les gens timides sont souvent frustrГ©s et la frustration au dГ©part n’est pas sГ©duisante. Commencez par sourire au sexe opposГ©, montrez Г tous que vous ГЄtes amical et abordable.

Une fois bien Г l’aise avec cette attitude, commencez Г dire tout simplement В«bonjour В» Г des inconnus. L’idГ©e Г©tant surtout de s’habituer Г interagir avec des inconnus, continuez Г vous ouvrir petit Г petit aux gens et vous verrez que ce n’est pas si difficile. Lorsque vous tuerez votre timiditГ©, ce qui demande du temps et de la persГ©vГ©rance, votre vie changera, car vous irez enfin vers qui vous voulez avec moins d’apprГ©hension.

Ne craignez pas le rejet, vous ne pouvez pas vous attendre Г parvenir Г sГ©duire un homme ou une femme Г chaque fois; mГЄme George Clooney en est incapable!

Un peu de retenue

Ne vous dГ©voilez pas trop lors d’un premier rendez-vous, il est toujours intГ©ressant d’entretenir le mystГЁre. Vous avez des arnaque dabble intolГ©rances alimentaires, ne le mentionnez pas lors d’un premier rendez-vous ou encore, vous avez peur de prendre l’avion, gardez-vous du contenu pour une prochaine rencontre.

Quand on rencontre quelqu’un pour la premiГЁre fois, il est plus sГ©duisant de parler de vos passions, de musique, vos passe-temps, de votre famille et des gens qui vous entourent sans nГ©cessairement les critiquer. Le dernier livre que vous avez lu ou dГ©vorГ© ou encore le dernier film que vous avez adorГ© peuvent en dire long sur vous, sur votre personnalitГ©.

Vous avez des bouffГ©es de chaleur et pensez qu’une mГ©nopause ou une andropause se pointent le bout du nez? De grГўce, pas le premier soir. Il n’est pas non plus nГ©cessaire de susciter un dГ©bat lors d’un premier rendez-vous. Les sujets chauds comme la politique, les accommodements raisonnables, la religion n’ont pas leur raison d’ГЄtre. Ne parlez pas non plus de vos avoirs, marque de voiture, bateau, hГ©licoptГЁre ou jet privГ©. Allez-y avec les bonnes nouvelles. Les sports, la tempГ©rature, mГЄme si cela peut vous sembler banal alimentent les conversations. Il sera toujours temps de vous ouvrir sur des sujets plus Г©pineux.

Les fameux silences!

S’il y a une pГ©riode de silence, surtout ne paniquez pas! Bien au contraire! Le silence ou cette petite gГЄne peut constituer un Г©lГ©ment essentiel Г l’attraction. et ce trouble est comme un aphrodisiaque. Vous ГЄtes adepte de yoga, vous avez appris Г maГ®triser votre stress, vous pouvez en parler. Vous avez visitГ© un Spa et y avez passГ© quelques jours, renseignez votre partenaire sur ses bienfaits. Aimez-vous les animaux? VoilГ un sujet qui intГ©resse tout le monde ou encore Г©changez quelques recettes surtout si vous avez en face de vous un ou une gourmande.