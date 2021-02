Algunas de las imГЎgenes que le enviГі James Ferguson a Estela

El avenencia posible y no ha transpirado la ansiedad

“en la actualidad les hablГ© a mis hijas de vos”, le revelГі Estela, y le pidiГі una dГ­a sobre armonГ­a. Le ofreciГі viajar la novia; le dijo que estaba pensando en realizar un mГЎster en Boston, estudiar inglГ©s para no depender del traductor digital. James no le dio una fecha exacta, aunque mantuvo viva la afГЎn: “rГЎpido estarГЎs en mis brazos, te lo prometo. Tus hijas son mis hijas y mi vГ­ВЎstago Jack es tu hijo. VendrГ© por ti, mi querida, pronto”.

Unos dГ­as luego Г©l le escribiГі. “Estoy viajando maГ±ana A nueva Zelanda por empleo en alta mar. En 3 semanas, cuando termine todo, mis colegas y el aparato sobre ingenieros volarГЎn de nuevo a Boston entretanto que yo irГ© a visitarte y pasarГ© debido a menos un mes. Quiero que seamos la casa mГЎs feliz”. Ahora tenГ­an fecha de verse: 25 sobre abril.

Un paso mГЎs

Entretanto Estela pensaba en cГіmo recibirГ­a a su querido, asГ­В­ como quГ© harГ­an en al completo el lapso que el novio estarГ­a en el estado James la sorprendiГі con un seГ±a sobre amor: “Ayer estaba de adquisiciones desplazГЎndolo hacia el pelo sentГ­ que te debГ­a comprar alguna cosa por motivo de que creo que el apego nunca solo tiene que opiniones sobre benaughty ser mencionado o confesado por las palabras, sino que necesita de acciones. NecesitarГ­a tu nombre rotundo, domicilio sobre la agencia o casa y telГ©fono de mandГЎrtelos; lo cual serГ­В­a Гєnico de mostrarte lo sincero, presto y no ha transpirado puro que es mi corazГіn. Por favor nunca digas que nunca a mi pedido por motivo de que me harГЎ demasiado daГ±o y me sentirГ© rechazado”. Entretanto, le adelantГі las pretensiones de la cita: “Creo que es preferible En Caso De Que elegГ­s vos dГіnde nos alojaremos; En Caso De Que serГЎ en un hotel cinco estrellas, pero no me molestarГ­a arrendar un departamento”.

“Yo igualmente comprГ© alguna cosa de darte cuando te vaya an indagar al aeropuerto en excelentes Aires”, respondiГі Estela. DesplazГЎndolo hacia el pelo fue por mГЎs: “Estuve averiguando desplazГЎndolo hacia el pelo igual que soy instructor universitaria, podrГ­a efectuar cosas relacionadas con mi profesiГіn en Boston, de este modo que nunca se conoce en quГ© lugar estarГЎ el destino llamado satisfacciГіn”.

El agasajo prometido

James le explicГі quГ© le enviaba, igual que adelanto sobre su coincidencia: “Te estoy mandando un iPhone 7 Plus, un iPad Air, juegos de joyas, un auricular con traducciГіn simultГЎnea, una computadora Apple, un anillo de diamantes asГ­В­ como una rosado de plГЎstico con dinero en un paquete sellado desplazГЎndolo hacia el pelo escondido para que te sea posible resolver algunas de tus necesidades diarias asГ­В­ como prepararte Con El Fin De mi visita. El paquete llegarГЎ en 3 o 4 dГ­as”.

AsГ­В­ como le dio la domicilio de seguir el expediciГіn: la compaГ­В±Г­В­a Airo Speed Courier Company (alojada en el lugar www.airospeedc ) y el nГєmero de seguimiento 83735410292732.

“Me has dejado muda”, respondiГі Estela. “Una vez que reciba las regalos sacarГ© fotos con mi cara sobre satisfacciГіn desplazГЎndolo hacia el pelo te las enviarГ©. Te dueГ±o con el alma. Tu princesa”.

“Te voy a comunicar cuando termine mi labor con el fin de que te sea posible elaborar la reserva de hotel -le explicГі Г©l-. La seГ±al de la red mГіvil acГЎ en el mar serГ­В­a bastante pobre, asГ­В­ como me lleva lapso primero sobre que pueda enviarte un e-mail. (. ) Que tengas un dГ­a excelente desplazГЎndolo hacia el pelo que todo el tiempo pienses en nosotros”. Con el mensaje llegГі la foto: esta vez era sobre James en alta mar.

La estafa que no esperaba

Entretanto Estela hacГ­a F5 en la pГЎgina de Airo Speed, empezaron las dificultades. James le escribiГі un e-mail urgente a Estela. “Acabo de recibir la llamada sobre la compaГ±Г­a sobre mensajerГ­a en Malasia que me despertГі del sueГ±o. Me explicaron que el paquete se ha Ya en espera debido a que el dinero que escondГ­ fue detectado por la aranceles durante la revisiГіn en el tema sobre comprobaciГіn del aeropuerto. Les he explicado mi justificaciГіn Con El Fin De disponer el dinero allГ­ asГ­В­ como les roguГ© que lo liberaran No obstante dijeron que tenemos que retribuir U$S 1980 igual que penalidad por defecto primero sobre que pueda ser liberado y no ha transpirado entregado an ustedes. Como ya sabes, aprecio, no tengo comunicaciГіn a cualquier transacciГіn bancaria de paga acГЎ en el extranjero. Les expliquГ© mi condiciГіn y les roguГ© que te lo entregaran sin embargo dijeron que nunca serГ­В­a probable desplazГЎndolo hacia el pelo que es necesario pagar los cargos (. ) Me insistieron que es necesario hacer el pago inmediatamente sobre lo contrario el paquete serГЎ confiscado (. ) Les dije que usaran el dinero que hay adentro, pero me explicaron que eso violarГ­a la moral de la entidad. Amor: esa cantidad no serГ­В­a nada en confrontaciГіn con lo que Existen adentro de el paquete. Lo recuperarГЎs escasamente abras recibas el envГ­o. Por favor, escrГ­bele a la compaГ±Г­a de mensajerГ­a asГ­В­ como pregГєntales cГіmo puedes realizar el remuneraciГ­Віn para eximir el giro. Te amo desplazГЎndolo hacia el pelo te deseo bastante. Tuyo Con El Fin De continuamente, James”.

La maГ±ana sub siguiente, al ver el mensaje, Estela se fue circulando a un Western Union. Al alcanzar, se dio cuenta que necesitaba mГЎs datos desplazГЎndolo hacia el pelo consultГі por mail desde el celular a Airo Speed Courier Company. Le pasaron el nombre de a quiГ©n debГ­a depositarle: una igual Hariati Binti Aning, en Malasia. Lo hizo a las 9.30 de la maГ±ana. No obstante un error en el procesamiento de el remuneraciГ­Віn hizo que tuviera que regresar a corregir unos datos: estaba mal escrita la direcciГіn. Tras desperdiciar toda la maГ±ana y no ha transpirado pagar 1980 dГіlares (31 mil pesos mГЎs 1240 de impuestos), esperГі a las quince desplazГЎndolo hacia el pelo volviГі a contactarse con Airo. Sin embargo, en la web de seguimiento de el paquete seguГ­a detenido en Malasia.