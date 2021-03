5 Consejos para favorecer a Tu vГ­ВЎstago en su Primera Cita

Ha llegado el dГ­a por el cual has estado preocupado desde que naciГі tu niГ±o: tu vГ­ВЎstago o hija estГЎ por partir a su primera citaciГіn. Muchas preguntas vienen a tu pensamiento. EstГЎ mi vГ­ВЎstago lo suficientemente enorme Con El Fin De efectuar esto? Va a tratarlo con respeto su compaГ±ero de cita? Va a discutir con respeto a su compaГ±ero de citaciГіn? He hablado con mi vГ­ВЎstago lo razonable sobre cГіmo establecer lГ­mites? A modo que tu hijo inicio a montar a citas: seguramente encontrarГЎ unos baches en el trayecto. (Recuerdas tus primeras citas?) aunque aquГ­ Existen algunas cosas que puedes hacer para colaborar a que las cosas sean mГЎs fГЎciles.

Asume que tu vГ­ВЎstago dispone de dudas desplazГЎndolo hacia el pelo preocupaciones

Las adolescentes usualmente son callados desplazГЎndolo hacia el pelo poquito comunicativos. No asumas que sГіlo por motivo de que tu adolescente no te estГЎ diciendo nada acerca de las citas desplazГЎndolo hacia el pelo el sexo que no posee preocupaciones al respecto. La educadora parental Debra Haffner dice que Existen varias razones por las que los adolescentes no hablan sobre esos temas: В«Puede que ellos sean tГ­midos en cuanto a estos temas. Pueden pensar que Ahora deberГ­an conocer todo. Puede que nunca sepan cГіmo preguntarte en este tema.В» 1 Cada adolescente tiene cuestiones sobre las citas: no interpretes su silencio igual que falta sobre interГ©s o falta de intriga.

Deje en sexo, afecto fГ­sico, y consentimiento

Esperamos que hayas estado consiguiendo conversaciones productivas sobre la sexualidad desde que tu vГ­ВЎstago era reducido. Si no: ВЎno serГ­В­a demasiado tarde! El principio de las citas serГ­В­a un buen segundo para reforzar la noticia acerca de el sexo. Resalta tus valores y expectativas: No obstante date cuenta que tu vГ­ВЎstago estГЎ creciendo y desarrollando sus propias opiniones. Al dialogar sobre todos estos temas: asegГєrate que tu hijo entienda al completo lo que quieras que entienda. A veces los padres creen que han anterior por mГЎs cosas de estas que han pasado. Por ejemplo: un anГЎlisis revelГі que 73% sobre las padres dijeron que habГ­an hablado con sus adolescentes, mientras que sГіlo 46% sobre adolescentes dijeron que sus padres habГ­an hablado con ellos. 2 Idealmente, tГє desplazГЎndolo hacia el pelo tu adolescente estarГЎn en sintonГ­a.

Empodera a tu vГ­ВЎstago de recibir decisiones

Como padre, tu estimulo puede ser escoger cada decisiГіn por tu hijo: especialmente cuando se trata de cosas importantes igual que las relaciones. La certeza podrГ­В­a ser a grado que tu vГ­ВЎstago crece: va a iniciar a coger mГЎs y mГЎs decisiones por sГ­ similar. Las investigadores han observado que un factor clave de un incremento sexual sana serГ­В­a В«el apoyo para la toma sobre decisiones sobre el sexo desplazГЎndolo hacia el pelo las relacionesВ». 3 TГє no puedes recibir decisiones por tu vГ­ВЎstago, aunque puedes habilitarlo de encaminarse buenas decisiones por sГ­ igual y no ha transpirado dejar Cristalino que estГЎs allГЎ para hablar con Г©l o la novia sobre sus posibilidades y decisiones.

Ten un plan sobre contingencia

Esperamos que tu hijo tenga buenas experiencias en las citas: que le brinden dicha desplazГЎndolo hacia el pelo creen empuje, No obstante reconoce que tu hijo podrГ­a encontrarse en una posiciГіn donde se sienta incГіmodo. Que le quede Naturalmente que continuamente estГЎs disponible quГ© es snapsext de sacarlo de una mala situaciГіn. Como podrГ­В­a ser: quizГЎs poseas una palabra clave, desplazГЎndolo hacia el pelo En Caso De Que tu hijo te la envГ­a por escrito, tГє lo llamas inmediatamente con el pretexto de una В«emergencia familiarВ» y le pides que regrese a vivienda. Si tu hijo necesita una pretexto Con El Fin De escapar sobre la mala situaciГіn: sГ© tГє esa pretexto.

Enséñale a tu ví¡stago a permanecer pendiente de estas señales de expectante

Tu hijo puede precisar favorece para reconocer comportamientos potencialmente posesivos y no ha transpirado abusivos. Como podrГ­В­a ser, ayГєdale a interpretar que nunca estГЎ bien que alguien le exija que le muestre textos que le haya enviado a diferentes seres, ni que estГ© celoso por motivo de que ocurre lapso con las amigos. Esta tipo sobre comportamientos pueden parecerte a ti obviamente problemГЎticos, aunque recuerda que tu hijo estГЎ pasando por estas experiencias por primera vez. Tu hijo puede meditar que dichos comportamientos son una parte normal sobre quedar en una relaciГіn.

Hablar de temas sensitivos puede ser incГіmodo e incГіmodo: pero es excesivamente probable que tu adolescente no impulso el argumento si tГє nunca lo haces. Igual que padre, serГ­В­a tu labor encaminarse la delantera. Favorece a tu vГ­ВЎstago adolescente a mantenerse con total seguridad a modo que da sus primeros consejos en el cГ­rculo de las citas.